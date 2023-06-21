تراجع أسعار الذهب عالمياً

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد جلستين متتاليتين من الانخفاضات، حيث امتنع المستثمرون عن المراهنات الكبيرة قبل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمام الكونجرس.

اضافة اعلان



تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.15% إلى 1944 دولار للأوقية.



فيما هبطت العقود الفورية بنسبة 0.13% إلى 1933 دولار للأوقية.



وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.08% إلى 102.205 نقطة.



تراجعت أسعار الذهب بشكل حاد عند تسوية تعاملات، أمس الثلاثاء، إثر مكاسب الدولار بعد بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة.



وارتفع مؤشر الدولار بعد أن كشفت البيانات الصادرة اليوم عن انتعاش سوق الإسكان في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت وتيرة عمليات البدء في بناء المنازل بنسبة 21.7% لتبلغ 1.631 مليون منزل خلال مايو على أساس شهري، كما زادت تصاريح بناء المنازل بنسبة 5.2% إلى 1.491 مليون تصريح خلال الشهر.

