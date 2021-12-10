الجمعة 10-12-2021
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الجمعة، 10-12-2021 09:55 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً قبل البيانات الأمريكية

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل رابع تراجع أسبوعي على التوالي، مع بقاء المستثمرين بعيدا عن المراهنات الكبيرة قبيل بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1778.13 دولار للأونصة، بحلول الساعة 03:52 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1779.30 دولار للأونصة.


وهبطت أسعار المعدن الأصفر 0.4 بالمئة خلال الأيام الماضية مع توخي المستثمرين الحذر قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، المقرر صدوره اليوم، واجتماع مجلس الاحتياطي الأمريكي الأسبوع المقبل.


ويميل خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة إلى دفع عوائد السندات الحكومية للصعود، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22 دولارا للأونصة، لكنها تتجه نحو تسجيل رابع هبوط أسبوعي على التوالي.

روسيا اليوم

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