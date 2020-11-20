ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت اسعار الذهب في السوق الاميركية العالمية، استنادا على تراجع مؤشر الدولار في الجلسة الثامنة في وول ستريت ، وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأميركي ، بحسب وول ستريت جورنال .

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وارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول المقبل 0.10% لتتداول عند 1,866.70 دولار للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,864.80 دولار للأونصة، فيما استهلت العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,861.50 دولار للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأميركي 0.10% إلى 92.23 مقارنة بالافتتاحية عند 92.33 دولار.





