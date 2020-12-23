الأربعاء 23-12-2020
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الأربعاء، 23-12-2020 10:38 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار واستمرار تفاؤل المستثمرين حيال حزمة التحفيز بالولايات المتحدة حتى بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بعدم توقيع حزمة المساعدات المرتبطة بجائحة كورونا.
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وصعدت الأسعار  في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1864.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:05 بتوقيت جرينتش، في حين استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1869.5 دولار.

وانخفض الدولار الأمريكي 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات، ما زاد جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وجاءت زيادة أسعار الذهب بالرغم من تهديد ترامب أمس الثلاثاء بعدم توقيع حزمة الإنقاذ المرتبطة بفيروس كورونا، قائلا إنه يجب تعديلها لزيادة مبلغ التحفيز.

 




 

 


 

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