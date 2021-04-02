الجمعة 02-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الصحة : الوضع الوبائي مستقر

الصحة : إعادة جدولة الجرعة الثانية للقاح فايزر

تراجع الازدحام المروري في قناة السويس

ضبط 165 شخصا لمخالفتهم أوامر الدفاع بإربد

مصدر: الأردن لم يجبر اللاجئة الحريري العودة إلى سوريا

الأرصاد : عدم تأثر المملكة بمنخفض عميق

نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم 13.63%

المملكة تسجل 99 وفاة و4774 إصابة جديدة بكورونا اليوم

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

16 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

الجمعة، 02-04-2021 04:53 م

وسط ارتداد مؤشر الدولار الأميركي

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ذهب
أونصة ذهب


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب في السوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، في وول ستريت، وسط ارتداد مؤشر الدولار الأميركي للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ الخامس من تشرين الثاني وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد في العالم.

اضافة اعلان

وبحسب وول ستريت جورنال، فقد ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.13% لتتداول عند 1,731.48 دولار، للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,729.31 دولار .

 

المصدر : بترا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تص

آلية تأجيل أقساط القروض خلال أيام

620206133122337046618

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

3202124185018108924682

بيان صادر عن وزارة المالية

6065aeb542360448107d7cdc

العراق يقر ميزانية ضخمة لتطوير ثالث أكبر حقل في العالم

-2030899623

البطيخ يغزو الاسواق بأسعار خيالية والليمون والخيار بأكثر من دينار وربع الكيلو

3202110132710526343327

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 11.2 مليون دينار

أخبار متعلقة
377471_1_1589615115

انخفاض أسعار الذهب عالميا

377471_1_1589615115

ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلي

أسعار-الذهب-اليوم-في-مصر--1200x675

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الاتجاه-صرف-الدولار

تراجع الدولار الأميركي عالمياً

image

أسعار الذهب تحتفظ بمكاسبها

200728-gold-bar-germany-ew-520p_9bdd0d80b2dd0e9e72cd280ce83dc4a4

الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار