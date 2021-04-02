ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب في السوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، في وول ستريت، وسط ارتداد مؤشر الدولار الأميركي للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ الخامس من تشرين الثاني وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد في العالم.

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وبحسب وول ستريت جورنال، فقد ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.13% لتتداول عند 1,731.48 دولار، للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,729.31 دولار .

المصدر : بترا