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الإثنين، 22-03-2021 10:40 ص

انخفاض أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع تفضيل مستثمرين أصول الملاذ الآمن البديلة مثل: الدولار الأمريكي، والسندات، بعد قرار تركيا المفاجئ بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي عُرف عنه انتقاده أسعار الفائدة المرتفعة؛ ما أدى لضبابية إزاء السياسة المالية.
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وتراجعت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.5% إلى 1736.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0600 بتوقيت غرينتش، وكان فقد 0.7% في وقت سابق من الجلسة.

وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1738.80 دولار للأوقية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقال محافظ البنك المركزي الذي يؤيد تشديد السياسة النقدية وحل محله معارض لهذه السياسات يوم السبت في خطوة مفاجئة أثارت مخاوف حيال تأثير ذلك على أسواق المال ودعمت الدولار كعملة ملاذ آمن، كما فقد الذهب، المسعر بالدولار، تدفقات ملاذ آمن لصالح الين والسندات.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.2 % إلى 2639.92 دولار، ونزلت الفضة 2.5% إلى 25.60 دولار وكذلك فقد البلاتين 1.3% إلى 1181.30 دولار.

 




 

 


 

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