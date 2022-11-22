الثلاثاء 22-11-2022
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الثلاثاء، 22-11-2022 09:32 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

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الوكيل الإخباري - ارتفع سعر الذهب عالمياً، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار، بينما تحول تركيز المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لشهر تشرين الثاني، بحثا عن توجيهات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1745.13 دولارا للأوقية (الأونصة).

كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1746.00 دولارا.

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وعوض الذهب بعض خسائر الجلسة السابقة، عندما فضل المستثمرون شراء الدولار كملاذ آمن وسط قيود جديدة لمكافحة كورونا في الصين.


وارتفعت الفضة في العقود الفورية 1.4% إلى 21.14 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 1.4% إلى 995.63 دولارا كما صعد البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1878.00 دولارا. ( وكالات )

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