ارتفاع أسعار السكر عالمياً

الوكيل الإخباري - بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر 114.3 نقاط في شهر تشرين الثاني، أي بتراجع قدره 5.7 نقاط (5.2 % ) عما كان عليه في شهر تشرين الأول مسجلاً بذلك أول ارتفاع له بعد تراجع لعدة أشهر متتالية. اضافة اعلان





وجاء ذلك في تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، حيث يُستخدم مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية لقياس التغيّر الشهري في الأسعار الدولية لسلّة من السلع الغذائية الأساسية.



كما أدى ارتفاع أسعار الإيثانول في البرازيل، الذي أثار مخاوف من زيادة استخدام قصب السكر في إنتاج الإيثانول، إلى فرض المزيد من الضغوط التي دفعت بأسعار السكر إلى الارتفاع عالميًا. ( الفاو)