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الأربعاء، 17-02-2021 11:36 ص

انخفاض قياسي لإنتاج النفط في الولايات المتحدة بفعل درجات الحرارة المتدنية

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الوكيل الاخباري - أفادت وكالة بلومبرغ نقلاً عن مصادر مطلعة بأن حجم إنتاج النفط في الولايات المتحدة قد انخفض إلى معدل قياسي بنحو الثلث أو حوالي 3.5 مليون برميل يوميا بسبب موجة البرد القارس التي اجتاحت بعض الولايات.

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وقالت الوكالة إن "حجم إنتاج النفط في جميع أنحاء البلاد انخفض الآن بنحو 3.5 مليون برميل يوميا أو أكثر".


ويلاحظ في هذا الصدد أن هذا المؤشر يمثل ثلث إجمالي إنتاج النفط في البلاد وهو رقم قياسي. فقط في حوض بيرميان في تكساس - أكبر حقل نفط في أمريكا - انخفض حجم الإنتاج بنسبة 65 في المائة.


يذكر أنه وفقًا لآخر البيانات، كان حجم إنتاج النفط في الولايات المتحدة قبل موجة البرد هذه قد بلغ حوالي 11 مليون برميل من النفط يوميا.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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