بعد مفاجأة أوبك+ .. تراجع حاد للذهب عالمياً

الوكيل الإخباري -
تراجعت أسعار الذهب عالمياً يوم الاثنين بعد إعلان مفاجئ من أوبك+ بخفض إنتاج النفط أثار مخاوف بشأن التضخم وزاد من الرهانات على رفع أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقبل في أيار.اضافة اعلان
وتراجعت "أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1951.37 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أدنى مستوى في أسبوع تقريبا.
كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 % إلى 1968.20 دولار.
ومن شأن رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا. ( investing
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