توقع رفع البنزين بنوعيه 1.5 قرش وانخفاض الديزل قرشين والكاز 3 قروش بالتسعيرة الجديدة

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

اضافة اعلان

توقع خبير النفط والطاقة هاشم عقل، أن يطرأ ارتفاع على أسعار البنزين ( 90/95) وانخفاض على أسعار الديزل والكاز في تسعيرة الشهر القادم.وبيّن عقل لـ" الوكيل الإخباري" أن التوقعات تشير إلى أن (بنزين 90) سيرتفع 1.5 قرش لكل لتر، و(بنزين 95) سيرتفع 1.5 قرش لكل لتر.وأضاف أنه من المتوقع أن ينخفض الديزل قرشين، والكاز 3 قروش.ونوه عقل إلى أنه بقي اسبوع عن صدور التسعيرة الجديدة للشهر القادم، موضحاً أنه قد يحدث تغيير طفيف على هذه التوقعات.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت اليوم الثلاثاء 12 سنتا إلى 82.61 دولار للبرميل، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7 سنتات ليسجل 78.69 دولار للبرميل.