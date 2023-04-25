الثلاثاء 25-04-2023
الوكيل الاخباري

"رقم قياسي" لزوار العقبة في عيد الفطر مقارنة بالمواسم السابقة بواقع 120 ألف زائر

توقيف أكثر من مئة شخص بتهمة "الإرهاب" في تركيا

الأردن يعزي مصر بوفاة مساعد الملحق الإداري في الخرطوم

توقع رفع البنزين بنوعيه 1.5 قرش وانخفاض الديزل قرشين والكاز 3 قروش بالتسعيرة الجديدة

إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار شمالي رام الله

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

استدعاء سفير مولدوفا لدى موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية

13 ألف زائر لآثار جرش في العيد

ارتفاع أسعار الذهب 50 قرشا للغرام في الأردن الثلاثاء

وفاة فتاة دهساً في كوريدور عبدون

 
الثلاثاء، 25-04-2023 10:27 ص

توقع رفع البنزين بنوعيه 1.5 قرش وانخفاض الديزل قرشين والكاز 3 قروش بالتسعيرة الجديدة

420233105327343858988


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - توقع خبير النفط والطاقة هاشم عقل، أن يطرأ ارتفاع على أسعار البنزين ( 90/95) وانخفاض على أسعار الديزل والكاز في تسعيرة الشهر القادم. اضافة اعلان


وبيّن عقل لـ" الوكيل الإخباري" أن التوقعات تشير إلى أن (بنزين 90) سيرتفع 1.5 قرش لكل لتر، و(بنزين 95) سيرتفع 1.5 قرش لكل لتر. 

وأضاف أنه من المتوقع أن ينخفض الديزل قرشين، والكاز 3 قروش. 

ونوه عقل إلى أنه بقي اسبوع عن صدور التسعيرة الجديدة للشهر القادم، موضحاً أنه قد يحدث تغيير طفيف على هذه التوقعات. 

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت اليوم الثلاثاء 12 سنتا إلى 82.61 دولار للبرميل، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7 سنتات ليسجل 78.69 دولار للبرميل.

إقرأ ايضا
1 - Copy

ارتفاع أسعار الذهب 50 قرشا للغرام في الأردن الثلاثاء

521

توقعات رفع الفائدة من المركزي الأوروبي تدفع اليورو للصعود

نفط3

مخاوف رفع الفائدة تهبط بأسعار النفط عالمياً

ذهب2

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

4202320122717538674305

انخفاض أسعار الذهب عالمياً

644699b3423604799e5037d5

ارتفاع جنوني للذهب في مصر

أخبار متعلقة
2154291-1833972626

الهند تمدد القيود المفروضة على صادرات البنزين والديزل

11-4

برنت ينخفض ويسجل 79.4 دولار للبرميل

6424f57fd26cf

النفط يهبط مع صعود الدولار

1679999378005

تراجع برنت وارتفاع طفيف على تكساس

16747921460

أسعار النفط تتحرك في نطاق ضيق بسبب أزمة المصارف

3202325114341784269328

النفط يرتفع مع انحسار أزمة القطاع المصرفي