الإثنين 03-04-2023
الوكيل الاخباري

استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال في نابلس

تدريبات بحرية كورية أمريكية يابانية مشتركة

قائد سابق في الجيش الأوكراني يكشف عجز الناتو عن إنتاج ما يلزم من ذخيرة

إصابة شاب بجروح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس

فنان عربي يحرق نفسه على باب وزارة الثقافة في بلاده - صورة

مصر تسترد جواز سفر السادات بعد عرضه في دار مزادات أمريكية

الأسواق تضطرب بعد قرار أوبك+ وتراجع باسعار الذهب عالمياً

من هم المنتجون في أوبك+ الذين أعلنوا خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2023 ؟

برنت يُحلق ويصل إلى 86.4 دولار للبرميل

 
الإثنين، 03-04-2023 08:23 ص

الأسواق تضطرب بعد قرار أوبك+ وتراجع باسعار الذهب عالمياً

52


الوكيل الإخباري - سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا لمستوى 102.345 مما دفع سعر الذهب عالمياً للتراجع بنسبة وصلت لـ 0.37% نزولًا لمستوى 1,962 دولار للأوقية. اضافة اعلان


وسجلت العقود الآجلة للذهب تراجعاً بنسبة 0.37% نزولًا لمستوى 1,979 دولار للأوقية.

ويأتي الارتفاع في مؤشر الدولار الأمريكي عقب قرار أوبك + بتخفيض انتاج النفط، بما سيدفع التضخم العالمي لارتفاع مستدام، وينذر بأن البنوك المركزية العالمية ستبقي مستويات الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

سجل مؤشر ناسداك بالعقود الآجلة أكبر تراجع بـ 58 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.44%، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500، وكذلك مؤشر داو جونز. وكالات

إقرأ ايضا
153b029b-f7c2-4147-890b-f14768a7c8a5

سوق السندات العالمية تستعد لمخاطر كبرى بعد فترة من الازدهار

LYNXMPEJ3109A_L

متحدث أمريكي: تخفيضات أوبك+ غير منطقية حالياً

21

من هم المنتجون في أوبك+ الذين أعلنوا خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2023 ؟

El_F3OIXEAAZPVY

برنت يُحلق ويصل إلى 86.4 دولار للبرميل

64298ce6ae1b0

13 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية الشهر الماضي

1680444083045

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على انخفاض

أخبار متعلقة
723581-25571522

لمن يفكر بشراء الذهب.. الأسعار عالمياً قد تكسر حاجز الـ 3000 دولار هذا العام

32023171589953004183

بعد الصعود القوي.. متى تنخفض أسعار الذهب في العالم ؟

52

النفط يتكبد أكبر خسارة أسبوعية في 2023

2022-10-05T225555Z_113316134_RC29VW9PNWGE_RTRMADP_3_USA-OIL-NOPEC

أوبك: نمو الطلب الصيني سيزيد بين 500 و600 ألف برميل يوميا

thumbs_b_c_3db97acdd4d5d2b7fd8a18a0c7e36c7b

تقرير اقتصادي: من المرجح ارتفاع أسعار الذهب عالميا لأكثر من 2000 دولار للأوقية

5585

صناديق النقد العالمية تستقبل أكبر تدفقات مالية منذ بداية كورونا