الأسواق تضطرب بعد قرار أوبك+ وتراجع باسعار الذهب عالمياً

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سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا لمستوى 102.345 مما دفع سعر الذهب عالمياً للتراجع بنسبة وصلت لـ 0.37% نزولًا لمستوى 1,962 دولار للأوقية.وسجلت العقود الآجلة للذهب تراجعاً بنسبة 0.37% نزولًا لمستوى 1,979 دولار للأوقية.ويأتي الارتفاع في مؤشر الدولار الأمريكي عقب قرار أوبك + بتخفيض انتاج النفط، بما سيدفع التضخم العالمي لارتفاع مستدام، وينذر بأن البنوك المركزية العالمية ستبقي مستويات الفائدة مرتفعة لفترة أطول.سجل مؤشر ناسداك بالعقود الآجلة أكبر تراجع بـ 58 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.44%، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500، وكذلك مؤشر داو جونز. وكالات