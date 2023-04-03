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الإثنين، 03-04-2023 08:52 ص

متحدث أمريكي: تخفيضات أوبك+ غير منطقية حالياً

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الوكيل الإخباري - قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن التخفيضات المفاجئة في إنتاج النفط التي أعلنتها السعودية ودول أخرى في أوبك+ يوم أمس الأحد غير منطقية.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي : "لا نعتقد بأن التخفيضات منطقية في هذا التوقيت بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي تكتنف السوق، وقد أوضحنا ذلك".

وتستهدف التخفيضات الإضافية بمقدار 1.16 مليون برميل يوميا دعم استقرار السوق، ويرى محللون أنها ستساعد في صعود أسعار النفط الخام من أدنى مستوياتها في 15 شهرا والتي لامستها في منتصف مارس آذار.

ونفذ المنتجون بالفعل اتفاقا في وقت سابق بخفض الإنتاج مليوني برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي "نركز على الأسعار للمستهلكين الأمريكيين، وليس البراميل، وقد انخفضت الأسعار بشكل كبير منذ العام الماضي، بأكثر من 1.50 دولار للجالون من ذروتها الصيف الماضي". ( investing )

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