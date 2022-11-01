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الثلاثاء، 01-11-2022 08:13 ص

ارتفاع أسعار النفط عالمياً الثلاثاء

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء، لتقلص خسائرها في الجلسة السابقة، بعد أن طغى ضعف الدولار على اتساع نطاق قيود كورونا في الصين مما زاد من مخاوف تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

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وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم كانون الثاني/يناير 73 سنتا، أي 0.8%، إلى 93.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:06 بتوقيت غرينتش. وانتهى عقد كانون الأول/ديسمبر الاثنين عند 94.83 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 1%.


وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58 سنتا، أي 0.7%، إلى 87.11 دولار للبرميل.


وأغلق خاما برنت وغرب تكساس على ارتفاع في تشرين الأول/أكتوبر، ليسجل الخامان أول مكاسب شهرية منذ أيار/مايو، وذلك بعدما أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا عن خطط لخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.


وتراجع الدولار الأميركي الثلاثاء من أعلى مستوى له في أسبوع مقابل سلة من أقرانه الرئيسيين، مع ترقب المتعاملين للرسالة التي سيبعث بها مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في اجتماع السياسة النقدية الأربعاء.

 

وكالات


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