ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط في السوق الأميركية العالمية، أكثر من 2 بالمئة رغم ارتفاع المخزونات الأميركية وسط تراجع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية .
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن ارتفاع المخزونات النفطية بحوالي 9.9 مليون برميل إلى 439.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين توقع محللون ارتفاعا بأقل من مليون برميل.
وبحسب وول ستريت جورنال وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم تشرين الثاني بنسبة 2.1 بالمئة إلى 89.1 دولار للبرميل.
وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم كانون الأول بنسبة 2.2 بالمئة إلى 94.5 دولار للبرميل.