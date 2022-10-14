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الجمعة، 14-10-2022 03:00 م

ارتفاع أسعار النفط عالميا

النفط٢


الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط في السوق الأميركية العالمية، أكثر من 2 بالمئة رغم ارتفاع المخزونات الأميركية‏ وسط تراجع الدولار مقابل ‏أغلب العملات الرئيسية .‏

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وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن ارتفاع المخزونات النفطية بحوالي 9.9 ‏مليون برميل إلى 439.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين توقع ‏محللون ارتفاعا بأقل من مليون برميل.‏


وبحسب وول ستريت جورنال وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم تشرين الثاني بنسبة 2.1 بالمئة إلى ‏‏89.1 دولار للبرميل.‏
وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم كانون الأول بنسبة 2.2 بالمئة إلى ‏‏94.5 دولار للبرميل.‏

 

بترا

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