ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري-

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، ويتجه برنت نحو مستوى سبعين دولارا للبرميل، إذ تظهر بيانات تسارع التعافي للاقتصادي الصيني في بداية 2021، ما يدعم الطلب على الطاقة لدى أكبر مستورد للنفط في العالم.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيار 47 سنتا، بما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 69.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 0438 بتوقيت جرينتش، في حين بلغ الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم نيسان 66.10 دولار للبرميل، بزيادة 49 سنتا، أو 0.8 بالمئة.وأظهرت البيانات أن نمو الناتج الصناعي الصيني تسارع في كانون الثاني وفبراير ، متجاوزا التوقعات، في حين ارتفع إنتاج مصافي التكرير 15 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.وقال سينج يك تي، المحلل لدى شركة الاستشارات الصينية سيا إنرجي، إن الصناعات الثقيلة الصينية شهدت نموا قويا، إذ سجل إنتاجها من الإسمنت والصلب والألمنيوم نموا في خانة العشرات بالمقارنة مع مستويات 2019 قبل جائحة كوفيد، مضيفا أن معدلات النمو جاءت عنيفة بالنظر إلى أسس الصين الكبيرة.