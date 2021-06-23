ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، في ظل توقعات بتعافي الطلب العالمي على الخام، وبيانات أمريكية أظهرت هبوط مخزونات الذهب الأسود.



وبحلول الساعة 11:29 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 73.47 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.85% عن سعر الإغلاق السابق.

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فيما تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 75.56 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1% عن سعر التسوية السابق.

وقال مصدران في السوق نقلا عن معهد البترول الأمريكي، يوم أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.



ووفقا للمصدرين، هبطت مخزونات الخام بمقدار 7.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 يونيو 2021. وسجلت مخزونات البنزين زيادة قدرها 960 ألف برميل.

المصدر: روسيا اليوم