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الخميس، 23-12-2021 10:49 ص

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

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الوكيل الإخباري-ارتفعت أسعار النفط ،اليوم الخميس، لليوم الثالث على التوالي بدعم من تراجع الدولار جراء تفاؤل حيال النمو العالمي، حتى مع تكثيف حكومات القيود الرامية لإبطاء انتشار المتحور أوميكرون.

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وبحلول الساعة 02:44 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 73.11 دولار للبرميل، بعدما قفزت 2.3% في الجلسة السابقة.


فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.5% أيضا إلى 75.69 دولار للبرميل بعدما ارتفعت 1.8% في الجلسة السابقة.


وكانت المكاسب الكبيرة أمس الأربعاء مدفوعة جزئيا بهبوط أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.


ويدعم تراجع الدولار أسواق النفط إذ أنه يجعل السلع الأولية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وهبط الدولار مقتربا من أدنى مستوى في أسبوع بعد بيانات أظهرت أمس الأربعاء تحسن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في ديسمبر الجاري.


وجاء ارتفاع النفط على الرغم من إعادة الحكومات فرض قيود لإبطاء انشار المتحور الجديد أوميكرون. وأمرت مدينة شيآن الصينية سكانها البالغ عددهم 13 مليونا أمس الأربعاء بالتزام منازلهم.


كما فرضت اسكتلندا قيودا على عدد المشاركين في التجمعات اعتبارا من 26 ديسمبر 2021 ولثلاثة أسابيع. وأعادت ولايتان أستراليتان إلزام سكانها بوضع الكمامات، مع زيادة حالات الإصابة.


وقال إدوارد مويا، المحلل في مؤسسة أواندا، في مذكرة: "لا يزال محتملا أن يؤدي المتحور أوميكرون إلى مزيد من الإجراءات التقييدية في أنحاء أوروبا وآسيا، لكن الأسعار لن تنهار لأن بوسع (أوبك+) تعديل مستويات إنتاجها بسهولة".

 

روسيا اليوم

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