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الأربعاء، 02-12-2020 04:20 م

ارتفاع اسعار الذهب محليا

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية اليوم الأربعاء، بمقدار 10ر1 دينار لمختلف العيارات المتداولة بين المواطنين، مدفوعة بارتفاع المعدن النفيس بالسوق العالمية.
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وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم الأربعاء عند 10ر37 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 60ر35 للبيع، وسط طلب وعرض ضعيفين.

ووفقا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 60ر44 دينار و33 دينارا على التوالي.

واشار علان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 265 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 300 دينار.

وبين أن أسعار الذهب بالسوق العالمية وصلت حتى عصر اليوم الأربعاء إلى 1830 دولارا للأونصة الواحدة.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة.

 




 

 


 

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