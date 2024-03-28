ارتفاع الإيرادات المحلية العام الماضي إلى 8.432 مليارات دينار

الوكيل الإخباري- بلغت الإيرادات المحلية خلال العام الماضي 2023 ما قيمته 8.432 مليارات دينار، مقابل 8.122 مليارات دينار خلال العام 2022، بارتفاع بلغ 310 ملايين دينار.

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وجاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 136.4 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 173.7 مليون دينار، مقارنة مع العام الماضي، حيث بلغت تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية ما نسبته 87.6 بالمئة وهذا يعكس النهج الحكومي المتبع في تعزيز الاستقلال المالي.



وبحسب النشرة الشهرية لوزارة المالية، يعزى ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى ارتفاع الضريبة العامة على الدخل والأرباح بحوالي 215 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 1.763 مليار دينار خلال عام 2023، مقارنة بما قيمته 1.548 مليار دينار خلال العام 2022، ويعود هذا الارتفاع نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الإقرارات الضريبية ودون رفع النسب الضريبية.



على صعيد آخر، ارتفعت النفقات العامة خلال العام الماضي 2023 بما قيمته 537.2 مليون دينار لتصل الى ما قيمته 11.004 مليار دينار أو ما نسبته 5.1 بالمئة، مقارنة مع العام 2022، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 672 مليون دينار أو ما نسبته 7.5 بالمئة.