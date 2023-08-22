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ارتفاع الدينار الأردني أمام اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني في 2022

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الثلاثاء، 22-08-2023 04:03 م

ارتفاع الدينار الأردني أمام اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني في 2022

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الوكيل الإخباري - أظهر التقرير السنوي للبنك المركزي الأردني للعام الماضي 2022، ارتفاعا في معدل سعر صرف الدينار الأردني أمام عملات عالمية رئيسية.

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وشهد عام 2022 ارتفاعاً في معدل سعر صرف الدينار الأردني مقابل كل من اليورو بنسبة 6.9%، والجنيه الإسترليني بنسبة 9.1%، والين الياباني بنسبة 18.6%، وذلك بالمقارنة مع معدلاتها السائدة في عام 2021.


وبين البنك المركزي أنه استمر ومنذ العام 1995 في سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي عند سعر وسطي قدره 709 فلسات للدولار.


ووفقا للبنك المركزي، فإن هذه السياسة تعتبر الركيزة الاسمية للسياسة النقدية وأحد أهم مرتكزات استقرار الاقتصاد الكلي.

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