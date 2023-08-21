خبير اقتصادي يتوقع موعد تخفيض أسعار الفائدة على القروض في الأردن

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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توقع الخبير الاقتصادي حسام عايش البدء بتثبيت وتخفيض أسعار الفائدة عالميا على القروض في الربع الثاني من العام المقبل.وقال عايش لـ"الوكيل الإخباري"، إن الفيدرالي الأمريكي سيقوم برفع الفائدة مرة على الأقل قبل نهاية العام الجاري وبنحو 25 نقطة أساس، قبل أن يبدأ بتثبيت الفائدة مطلع عام 2024 لمدة تتراوح بين 3-6 أشهر ومن ثم البدء بتخفيضها بحسب الأوضاع الاقتصادية.وأضاف أن الدينار الأردني مربوط بالدولار الأمريكي وأن البنك المركزي الأردني سيحذو حذو قرارات الفيدرالي الأمريكي سواءً أكانت بالرفع أو التثبيت أو حتى التخفيض لاحقا، لافتا إلى أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على جاذبية الدينار.وأشار عايش إلى أن المقترضين الأردنيين لن يشعروا بأثر التثبيت أو التخفيض لأسعار الفائدة بشكل واضح وخاصة أن رفع أسعار الفائدة حتى وصلت إلى أعلى مستوى خلال 22 عاما وبنسبة 5.5%، وأنه للعودة إلى ما كان الوضع عليه في السابق لن يكون خلال العام المقبل أو الذي يليه وهذا يعتمد على الوضع الاقتصادي واستقرار الأوضاع السياسية في العالم.وبيّن أن الفيدرالي الأمريكي قام برفع الفائدة 11 مرة منذ بدء دورة التشديد النقدي من ‏جانب الفيدرالي في آذار عام 2022 وذلك من أجل السيطرة على التضخم والوصول به إلى مستويات تقترب من 2.5-3%.‏ودعا عايش البنك المركزي الأردني إلى اتخاذ قرارات بهذا الشأن بناءً على الوضع الاقتصادي في المملكة وعدم انتظار قرارات الفيدرالي الأمريكي.وكان توقع محافظ البنك المركزي، عادل شركس في تصريحات مؤخرا انخفاض أسعار الفائدة عالميا في الربع الثاني من العام المقبل، مشيرا إلى أن تراجع التضخم في الولايات المتحدة "لا يعني الانتهاء من السياسة النقدية التشددية".