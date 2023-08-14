الين الياباني يهبط أمام الدولار لأقل مستوياته في 2023

الوكيل الإخباري - انخفض الين الياباني، الاثنين، إلى أدنى مستوياته خلال العام مقابل الدولار، لينزل لما دون مستوى 145 قبل أن يلتقط أنفاسه بعض الشيء، بينما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر.

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فقد تراجع الين إلى مستوى منخفض عند 145.22 مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من نوفمبر قبل أن يقلب مساره بسرعة في بداية متقلبة للأسبوع.



وسجل في أحدث تعاملات 144.92 للدولار، بزيادة 0.03%.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.097 % إلى 102.95، وذلك بعد أن لامس أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 103.02.

