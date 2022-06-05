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الأحد، 05-06-2022 11:41 ص

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة 5.6 %

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الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة في الربع الأول من العام الحالي 2022، بنسبة 5.66%، ليصل إلى 102.64 مقابل 97.14 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وبحسب التقرير الربعي، لدائرة الإحصاءات العامة، الأحد، أسهم بهذا الارتفاع بصورة رئيسية، أسعار مجموعة بيع الوقود والمعادن والمواد الإنشائية ولوازمها، بنسبة 14.23%، أو ما مقداره 2.91 نقطة مئوية، وأسعار مجموعة تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ، بنسبة 3.54%، أو ما مقداره 1.36 نقطة مئوية.


وأسعار مجموعة بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية، بنسبة 2.94%، أو ما مقداره 0.57 نقطة مئوية، وأسعار مجموعة "تجارة بيع الآلات ومعداتها ولوازمها" بنسبة 5.33%، أو ما مقداره 0.49 نقطة مئوية، وأسعار مجموعة بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية، بنسبة 3.00%، حيث أسهمت هذه المجموعة بارتفاع الرقم القياسي بما مقداره 0.32 نقطة مئوية.


وأشار التقرير إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 2.08%، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.





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