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الثلاثاء، 17-05-2022 03:19 م

13.5 % ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين في الربع الأول

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الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 13.49 بالمئة، ليصل إلى 133.74 مقابل 117.85 لنفس الفترة من العام الماضي.

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وأشار التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر آذار من العام الحالي، وصولا الى 137.44 مقابل 120.90 لنفس الشهر من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 13.69 بالمئة.


ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر آذار من العام الحالي، بنسبة 2.76 بالمئة، ليصل الى 137.44 مقابل 133.76 لشهر شباط من نفس العام.


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