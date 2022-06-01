الأربعاء 01-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

البيت الأبيض يحمّل بوتين مجددا مسؤولية ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا

استطلاع لقناة فرنسية يعكس قلق الفرنسيين من الحظر الأوروبي على النفط الروسي

مؤتمر اقليمي للطاقة بمشاركة 700 شخصية في البحر الميت

الكشف عن سبب تأجيل زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا

وفيات الأربعاء 1-6-2022

لحظة القبض على التركي الذي رفس عجوزا سورية- فيديو

طوقان: الأردن يمتلك التكنولوجيا لاستخلاص اليورانيوم

تفاصيل العثور على جثة أميرة قطرية في شقتها بإسبانيا- صورة

بدء استقبال طلبات قروض المتقاعدين العسكريين اليوم

بايدن بحث مع رئيس الاحتياطي الفدرالي سبل التصدي للتضخم

الأربعاء، 01-06-2022 09:36 ص

استطلاع لقناة فرنسية يعكس قلق الفرنسيين من الحظر الأوروبي على النفط الروسي

20220427150612afpp-afp_32934gq.h-730x438-1


الوكيل الاخباري- أظهراستطلاع أجرته قناة "فرانس 2" قلق الفرنسيين من مخاطر ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط من روسيا.

اضافة اعلان

 

وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن "هذه الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا ستضر بالقوة الشرائية. والفرنسيون يستعدون لذلك بالفعل".

 

إذ أعرب الفرنسيون عبر القناة عن قلقهم من مخاطر ارتفاع أسعار البنزين في محطات تعبئة الوقود.

وقال أحد سائقي السيارات المحليين إنه "غير سعيد على الإطلاق" باحتمال ارتفاع أسعار الوقود.

وقال مواطن فرنسي آخر: "أقود سيارة كل يوم، ويجب أن أملأ خزانها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، لذلك، بالطبع ، إنه مكلف بالفعل بالنسبة لي. وإذا ارتفع إلى مستوى أعلى، فسيكون ذلك صعبا للغاية".

وأعرب مشارك آخر في البث عن مخاوفه من أن تؤثر زيادة الأسعار على كل من يخطط لرحلات طويلة. وأضاف "نعم بالتأكيد. حتى بالنسبة للتنقل اليومي".

من جهتها قالت سيلين أنتونين، الخبيرة الاقتصادية بالمركز الفرنسي للدراسات الاقتصادية في مقابلة مع القناة التلفزيونية: "لا شك في أن سعر لتر البنزين سيرتفع في الأسابيع المقبلة". وحذرت من أن "سعر البرميل (من النفط) يمكن أن يرتفع ليصل إلى 130-150 دولارا. ومن ثم يمكن أن ترتفع الأسعار في محطات الوقود إلى 2.2-2.3 يورو. هذا ممكن".

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
main_image5d0b7a7caaec8

مؤتمر اقليمي للطاقة بمشاركة 700 شخصية في البحر الميت

5202229134616653483110

طوقان: الأردن يمتلك التكنولوجيا لاستخلاص اليورانيوم

629693ddc4bff

بايدن بحث مع رئيس الاحتياطي الفدرالي سبل التصدي للتضخم

قمح 2

6 دول عربية الأكثر تأثراً بأزمة القمح العالمية

قمح

مصر تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح في ممارسة دولية

هيئة الاوراق المالية 2

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته اليومية على ارتفاع

أخبار متعلقة
7

ارتفاع أسعار النفط عالميا