استطلاع لقناة فرنسية يعكس قلق الفرنسيين من الحظر الأوروبي على النفط الروسي

الوكيل الاخباري- أظهراستطلاع أجرته قناة "فرانس 2" قلق الفرنسيين من مخاطر ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط من روسيا.

اضافة اعلان

وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن "هذه الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا ستضر بالقوة الشرائية. والفرنسيون يستعدون لذلك بالفعل".

إذ أعرب الفرنسيون عبر القناة عن قلقهم من مخاطر ارتفاع أسعار البنزين في محطات تعبئة الوقود.



وقال أحد سائقي السيارات المحليين إنه "غير سعيد على الإطلاق" باحتمال ارتفاع أسعار الوقود.



وقال مواطن فرنسي آخر: "أقود سيارة كل يوم، ويجب أن أملأ خزانها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، لذلك، بالطبع ، إنه مكلف بالفعل بالنسبة لي. وإذا ارتفع إلى مستوى أعلى، فسيكون ذلك صعبا للغاية".



وأعرب مشارك آخر في البث عن مخاوفه من أن تؤثر زيادة الأسعار على كل من يخطط لرحلات طويلة. وأضاف "نعم بالتأكيد. حتى بالنسبة للتنقل اليومي".



من جهتها قالت سيلين أنتونين، الخبيرة الاقتصادية بالمركز الفرنسي للدراسات الاقتصادية في مقابلة مع القناة التلفزيونية: "لا شك في أن سعر لتر البنزين سيرتفع في الأسابيع المقبلة". وحذرت من أن "سعر البرميل (من النفط) يمكن أن يرتفع ليصل إلى 130-150 دولارا. ومن ثم يمكن أن ترتفع الأسعار في محطات الوقود إلى 2.2-2.3 يورو. هذا ممكن".

روسيا اليوم