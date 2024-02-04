ارتفاع الرقم القياسي لأسهم بورصة عمان بنسبة 0.85% في أسبوع

الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.85% لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2492 نقطة.



وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 7.9 ملايين دينار، مقارنة مع 4.0 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 96.2 %، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 39.4 مليون دينار، مقارنة مع 20.1 مليون دينار للأسبوع السابق.

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كما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم 28.0 مليون سهم، نُفذت من خلال 13014 صفقة.

