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صحة غزة: 174 شهيدا حصيلة المجازر الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية

السبت، 27-01-2024 12:53 م

4.425 مليار دولار حجم التجارة الثنائية بين الأردن والهند

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الوكيل الإخباري - قال السفير الهندي في عمان انور حليم، إن الهند والأردن أقاما شراكة ديناميكية ومزدهرة، تصل إلى آفاق جديدة كل عام.

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وأضاف بمناسبة اليوم الجمهوري الــ75 للهند، أن بلاده تعتبر الأردن شريكا مهما في المنطقة، ويسعى البلدان من أجل السلام والاستقرار العالميين، ويلتزمان بتعزيز التعددية ومعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.


واعتبر أن زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلى الأردن وزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني للهند خلال مدة 20 يوما، تؤكد قوة وأهمية هذه الشراكة، مشيرا إلى أن الرئيس مودي وجلالة الملك عبدالله الثاني، على اتصال منتظم لتقييم ودعم العلاقات المتنامية، حيث كان آخر لقاء لهما على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي في الأول من كانون الأول الماضي.


وبين أن التجارة الثنائية بين البلدين وصلت في السنة المالية نيسان 2022 – آذار 2023، إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 4.425 مليار دولار أميركي، مقارنة ب 1.695 مليار دولار أميركي في 2018-2019، ما يجعلها واحدة من أعلى معدلات النمو في التجارة الثنائية في المنطقة، كما برزت الهند أيضًا باعتبارها رابع أكبر شريك تجاري للأردن في عام 2023.


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