انهيار كبير قد يضرب البيتكوين مع نهاية 2024

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انخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم " بيتكوين" إلى أقل من 40 ألف دولار خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تحوم حول هذا المستوى منذ عدة أيام، فيما يعتقد العديد من مستثمري التجزئة في استطلاع، أنها تتجه نحو انخفاض كبير بحلول نهاية العام الجاري.وجاء ذلك في ظل تباين أسعار العملات الرقمية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث ما زالت تشهد تقلبات ملحوظ منذ إطلاق صناديق البيتكوين رسميًا في الولايات المتحدة.يعتقد أكثر من ثلث الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أن عملة البيتكوين ستنهار إلى أقل من 20 ألف دولار مع بداية العام القادم.وقال حوالي 15% من الأشخاص إنهم يتوقعون أن يتراوح السعر بين 40 ألف دولار و75 ألف دولار بحلول نهاية العام.