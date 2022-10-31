الإثنين 31-10-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن إلى 2.4 مليار دينار

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الإثنين، 31-10-2022 02:40 م

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن إلى 2.4 مليار دينار

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الوكيل الإخباري - ارتفعت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بنسبة 66.9 بالمئة، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي.

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وأشارت بيانات التجارة الخارجية، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن قيمة الفاتورة النفطية بلغت نحو 2.404 مليار دينار لنهاية آب من العام الحالي، مقابل 1.440 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.


وفيما يتعلق بأبرز المشتقات التي تم استيرادها، تصدرت الوقود والزيوت المعدنية سلم المستوردات من المشتقات النفطية في الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي لتصل إلى 704 ملايين دينار، مقابل 482 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، تلاه النفط الخام "بترول" بنحو 595 مليون دينار، مقابل 468 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي.


وبحسب البيانات، بلغت مستوردات المملكة من الديزل "السولار" حوالي 517 مليون دينار، وأرواح النفط "البنزين" 558 مليون دينار، والكاز بنحو 9 ملايين دينار، وزيوت التشحيم حوالي 21 مليون دينار.

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