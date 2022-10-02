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الأحد، 02-10-2022 04:54 م

جمعية جيبا تبحث فرص التعاون مع ألمانيا

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الوكيل الإخباري - بحث مجلس إدارة جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا)، خلال لقاء مع السفير الألماني لدى المملكة بيرنهارد كامبمان، فرص التعاون المستقبلية، وآليات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

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وحسب بيان للجمعية اليوم الأحد، أكد المجلس خلال اللقاء الذي حضرته الملحق التجاري للسفارة الألمانية في عمان كريستين كنوبفير، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتوسيع شبكات التواصل والتعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال والمستثمرين.


ودعا رئيس (جيبا) علي مراد الجانب الألماني لتعزيز مشاريعه الاستثمارية بالمملكة خاصة في مجالات الطاقة والسياحة والطب والصيدلة، والاستفادة من المزايا الممنوحة للمستثمرين الأجانب، ومن ضمنها اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، مشيدا بعمق العلاقات المشتركة بين البلدين.


وأشار مراد إلى إمكانية التعاون مع الشركاء الألمان لبدء مشروع تجريبي لتصنيع الهيدروجين الأخضر إضافة إلى بحث إمكانيات تصدير المنتجات الأردنية إلى السوق الألمانية والدول الأوروبية باعتبارها بوابة مهمة للدخول لأسواق دول الاتحاد الأوروبي.


بدورهم، شدد أعضاء الجمعية خلال اللقاء، الذي عقد بمقرها، على ضرورة تسهيل إجراءات التأشيرة لأعضاء جيبا في السفارة الألمانية وإمكانية منحهم فترة طويلة.


ودعوا إلى ضرورة تعزيز سبل التعاون مع الجمعية الأردنية الألمانية للأعمال والسفارة الألمانية في المجال الاقتصادي، والمشاركة في المعارض الألمانية المتخصصة.


وشددوا على ضرورة تكثيف التعاون بين جيبا والسفارة الألمانية، وبحث إمكانية التعاون المشترك مع غرفة التجارة العربية الألمانية وتنظيم وفد إلى ألمانيا بالتعاون مع الغرفة.


ولفتوا إلى أهمية توظيف العمالة الأردنية في ألمانيا في مختلف القطاعات والحرص على التدريب المهني لدخول السوق الألمانية بعد دراسة الاحتياجات المطلوبة.


وبلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى ألمانيا خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي 13 مليون دينار، مقابل 236 مليون دينار مستوردات.

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