الأربعاء 30-03-2022
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الأربعاء، 30-03-2022 11:26 ص

ارتفاع القروض الاستهلاكية في بريطانيا بأقوى وتيرة خلال 5 سنوات

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الوكيل الاخباري- ارتفعت ديون المستهلكين في المملكة المتحدة بأقوى وتيرة منذ ما يقرب من 5 سنوات، لتؤكد على ارتفاع تكاليف المعيشة والضغط المتزايد على الموارد المالية للأسر في بريطانيا.

قال بنك إنجلترا، إن قروض بطاقات الائتمان والقروض الشخصية قفزت 1.9 مليار جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) في فبراير، وهذا يزيد بمقدار مليار جنيه إسترليني عما توقعه الاقتصاديون وبزيادة من 143 مليون جنيه في يناير، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومع نمو التضخم بأسرع وتيرة له منذ ثلاثة عقود، ارتفعت أسعار معظم السلع بوتيرة أسرع من زيادة الأجور.

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