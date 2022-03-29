الإمارات: ارتفاع أسعار النفط ليس بسبب نقص المعروض

الوكيل الإخباري -قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إن أوبك بلس تسعى لتوازن السوق وتحقيق مصلحة المستهلكين، وأن القرار المقبل لأوبك بلس سيستند على المراجعات الفنية لوضع السوق.





وأضاف المزروعي في مقابلة مع قناة "العربية" أن قرارات أوبك بلس تتخذ بشكل "براغماتي" بعيدا عن السياسة، وأن ارتفاع الأسعار حاليا ليس سببه عدم وجود نفط كاف في الأسواق.



ولفت وزير الطاقة الإماراتي إلى أن إقصاء بعض الدول لأنواع معينة من النفط هو ما يرفع الأسعار حاليا، وندعو الجميع للتحلي بالحكمة لضمان عدم ارتفاع الأسعار بشكل أكبر".

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