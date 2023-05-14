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الأحد، 14-05-2023 02:38 م

ارتفاع المؤشر الأردني لثقة المستثمر بنسبة 6.3% مع نهاية العام الماضي

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الوكيل الإخباري - شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني ارتفاعًا بنسبة 6.3% ليصل إلى 187.3 نقطة في الربع الرابع من عام 2022، بعد أن كانت قيمته 176.2 نقطة في الربع الثالث من عام 2022.

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وبحسب المنتدى، فقد ارتفع مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي من 186.8 نقطة في الربع الثالث من عام 2022، ليصل إلى 188.6 نقطة في الربع الرابع من عام 2022.


وأشار إلى انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي من 2.3% في الربع الثالث من عام 2022 ليصل إلى 1.8% في الربع الرابع من العام ذاته.


وبين أن قيمة العجز في الموازنة انخفضت من 559.5 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2022، لتصل إلى 145.7 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2022.


وأضاف أن قيمة التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر انخفضت بنسبة 26.0%، لتصل إلى 170.9 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2022، بعد أن كانت 231.0 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2022.


وبين أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفض بشكل بسيط من 94.1 في الربع الثالث من عام 2022 إلى 90.5 في الربع الرابع من عام 2022.


وأوضح أن مؤشر الثقة في النظام النقدي ارتفع من 141.3 نقطة في الربع الثالث إلى 172.1 نقطة في الربع الرابع من عام 2022.


وقال منتدى الاستراتيجيات إن قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي ارتفعت من 11.8 مليار دينار في الربع الثالث إلى 12.2 مليار دينار في الربع الرابع من العام الماضي، أي ارتفعت بنسبة 3.4%.

 

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