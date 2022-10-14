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الجمعة، 14-10-2022 02:42 م

ارتفاع اليورو مقابل الدولار

يور


الوكيل الاخباري - ارتفع اليورو بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأميركي، بدعم التوقعات القوية حول رفع أسعار الفائدة الأوروبية .

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وتراجعت مستويات الدولار في سوق صرف العملات الأجنبية، بسبب تحسن شهية المخاطرة، عقب مكاسب قوية للأسهم الأميركية في وول ستريت، بالرغم من الاحتمالات القوية لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أوائل الشهر المقبل.


وبحسب وول ستريت جورنال، فقد ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.4 بالمئة إلى 0.9809 دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 0.9770 دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 0.9761 دولار .


بترا


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