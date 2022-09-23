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الجمعة، 23-09-2022 04:12 م

انخفاض اليورو مقابل الدولار

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الوكيل الإخباري- انخفض اليورو مقابل الدولار اليوم الجمعة، بعد أن أظهرت مسوح تباطؤ النشاط التجاري في أنحاء منطقة اليورو التي من المرجح أن يدخل اقتصادها في حالة ركود، حسب شبكة (سي ان بي سي) الإقتصادية .

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وانخفض اليورو 8ر0 بالمئة إلى 0.9736 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ تشرين الأول 2002 بعد أن سجل مؤشر ستاندرد اند بورز المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو مزيدا من الانخفاض في أيلول.


وسجل النشاط التجاري مزيدا من التباطؤ في ألمانيا، حيث نال ارتفاع تكاليف الطاقة من أكبر اقتصاد في أوروبا وعانت الشركات انخفاضا في الأعمال الجديدة.

 


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