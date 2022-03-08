الثلاثاء 08-03-2022
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الثلاثاء، 08-03-2022 04:51 م

ارتفاع اليورو وتراجع الدولار

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الوكيل الاخباري - ارتفع اليورو بالسوق الأميركية العالمية (وول ستريت) الثلاثاء، مقابل سلة من العملات العالمية، ليتماسك فوق أدنى مستوى في 22 شهرا، مقابل الدولار الأميركي، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الـ7 أيام الأخيرة، مع نشاط نسبي لعمليات الشراء من مستويات المنخفضة، وسط تسارع تطورات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

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وبحسب "وول ستريت جورنال"، نزل مؤشر الدولار من أعلى مستوى في عامين عند 99.42 نقطة، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.


وارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1.0922 دولار، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0857دولار، وسجل أدنى مستوى عند 1.0848دولار.

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