الجمعة 04-03-2022
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الجمعة، 04-03-2022 04:45 م

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية (وول ستريت - نيويورك) اليوم الجمعة، لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، مسجلة أعلى مستوى في أسبوع بفضل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن في ظل تفاقم المواجهات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا.


ويأتي هذا قبل صدور بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة والتي توفر أدلة جديدة حول وتيرة رفع أسعار الفائدة الأميركية خلال هذا العام، بحسب وول ستريت جورنال.

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وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.8 بالمئة إلى 1,951.15 دولار، الأعلى منذ 24 شباط الماضي، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,936.11 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1,929.48 دولار.

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