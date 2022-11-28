الإثنين 28-11-2022
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ارتفاع جنوني في أسعار الذهب بمصر

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الإثنين، 28-11-2022 09:11 م

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب بمصر

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الوكيل الاخباري- سجلت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات اليوم الاثنين، وذلك بنحو 40 جنيهًا، أما عن سعر الذهب عالميًا فقد سجل انخفاضًا ليصل إلى 1750 دولارًا للأونصة.

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واستقر سعر الذهب عيار 14، الذي يعتبر الفئة الاقتصادية، عند 1000 جنيه للجرام الواحد.

ووصل سعر الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم، إلى 1285 جنيهًا للجرام، وهو يعتبر الأكثر انتشارًا في مدن الوجه البحري.

أما عن الذهب عيار 21، فقد سجل ارتفاعًا كبيرًا في سعره، ليصل إلى 1500 جنيه للجرام الواحد، حيث سجل زيادة قدرها 40 جنيهًا عن سعره خلال تعاملات الصباح عند 1460 جنيهًا.

وارتفع سعر جرام الذهب من عيار 24، الذي يعتبر الأكثر تداولًا وانتشارًا في دول الخليج، ليسجل نحو 1715 جنيهًا، بينما كان سعره في بداية تعاملات اليوم نحو 1668 جنيهًا للجرام.

 

روسيا اليوم

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