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الأربعاء، 20-03-2024 09:33 ص

ارتفاع صادرات النفط الروسي إلى الصين 13% خلال شهرين

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الوكيل الاخباري- صدّرت روسيا 17.72 مليون طن من النفط إلى الصين خلال يناير وفبراير الماضيين بزيادة 13% عن نفس الفترة من العام الماضي، لتحتفظ روسيا بموقع المورّد الأول للصين في حوامل الطاقة.

وبلغت قيمة الصادرات في الشهرين الأولين من العام 9.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.87% على أساس سنوي.

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وتحتل السعودية المركز الثاني من حيث الإمدادات إلى الصين بواقع 13.49 مليون طن مقابل 8.2 مليار دولار، يليها العراق بـ10.14 مليون طن مقابل 5.8 مليار دولار.

وفي الاجتماع العشرين للجنة الحكومية الروسية الصينية للتعاون في مجال الطاقة في ديسمبر 2023، قال نائب رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، دينغ شيويه شيانغ، إن بلاده مستعدة لزيادة استيراد حوامل الطاقة الروسية، وتعزيز التفاعل في مجالات جديدة وتعميق الشراكة الشاملة في هذا المجال.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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