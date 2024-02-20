محللون يتوقعون ارتفاع أسعار الذهب عالمياً لـ 3000 دولار والنفط لـ 100 دولار بحلول عام 2025

الوكيل الإخباري - قال رئيس السلع في أميركا الشمالية أكاش دوشي، إنه من الممكن أن ترتفع أسعار الذهب عالمياً إلى 3000 دولار للأونصة، والنفط إلى 100 دولار للبرميل، خلال الـ 12 إلى 18 شهرا القادمة.



وبين دوشي ، أنه من الممكن أن يرتفع الذهب، الذي يتم تداوله حاليا عند 2016 دولارا، بنحو 50%، إذا زادت البنوك المركزية بشكل حاد مشترياتها من المعدن الأصفر، أو حدوث ركود تضخمي، أو في حالة ضرب ركود عميق لاقتصاد العالم.



وأضاف: "إن المسار الأكثر ترجيحا للوصول إلى 3000 دولار للأونصة من الذهب هو التسارع الشديد للاتجاه الحالي، والذي يعد حالياً بطيء الحركة، وهو التخلي عن الدولار عبر البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، والذي يؤدي بدوره إلى أزمة ثقة في الدولار الأمريكي".

اضافة اعلان



وأوضح دوشي أن ذلك قد يضاعف مشتريات البنوك المركزية من الذهب، مما ينافس سوق المجوهرات باعتباره المحرك الأكبر للطلب على الذهب.



وتسارعت مشتريات البنوك المركزية من الذهب إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة، حيث تسعى إلى تنويع الاحتياطيات وتقليل مخاطر الائتمان.



وتتصدر البنوك المركزية في الصين وروسيا مشتريات الذهب، كما تعمل الهند وتركيا والبرازيل على زيادة شراء السبائك.



هذا واستمر صافي شراء البنوك المركزية حول العالم من الذهب خلال عامين متتاليين عند مستويات تتجاوز 1000 طن. CNBC عربية

