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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 02-03-2024 11:05 ص

النفط يحقق مكاسب أسبوعية مع ترقب الأسواق لقرار أوبك+

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط عالمياً 2% وسجلت مكاسب أسبوعية مع ترقب الأسواق قرار أوبك+ بشأن مستويات الإنتاج في الربع الثاني وتقييم بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة وأوروبا والصين.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 1.64 دولار، أي 2% لتبلغ عند التسوية 83.55 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة للخام تسليم أبريل التي انتهى أجلها في 29 فبراير 83.62 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل 1.71 دولار، أو 2.19 % إلى 79.97 دولار.


وحقق خام برنت زيادة أسبوعية 2.4 % وزاد خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 4.5%.




 




 

 


 

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