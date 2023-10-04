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الأربعاء، 04-10-2023 04:30 م

ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر

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الوكيل الإخباري - ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري في أيلول الماضي، مواصلا زياداته المحدودة المستمرة في ظل أزمة شح العملات الأجنبية التي تعاني منها مصر.

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وقال البنك المركزي المصري، في بيان الأربعاء، إن الاحتياطي النقدي ارتفع إلى 34.970 مليار دولار في أيلول الماضي، مقابل 34.928 مليار دولار في آب الذي سبقه، بزيادة حوالي 42 مليون دولار.


وتعرضت المالية العامة في مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية لضغوط كبيرة، في ظل نقص مستمر في العملة الأجنبية، مصحوب بزيادة حادة في المعروض النقدي.


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