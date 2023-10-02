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الإثنين، 02-10-2023 12:02 م

صندوق النقد الدولي: الدولار يواصل هيمنته على الاحتياطيات العالمية

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الوكيل الإخباري - حافظ الدولار الأمريكي على حصته في الاحتياطيات لدى البنوك المركزية في العالم، عند 58% خلال الربع الثاني من عام 2023، مسجلا نفس المستويات للعام السابق.اضافة اعلان


وأظهر المسح الذي أجراه صندوق النقد الدولي عن تكوين احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية، أن حصة الاحتياطيات العالمية بالدولار الأميركي زادت بنسبة 0.8% إلى 6.576 تريليون دولار في الربع الثاني من 2023، مقابل 6.571 تريليون دولار في الربع الأول.

في المقابل، انخفضت حصة الدولار الأميركي بنسبة 1% في الربع الثاني على أساس سنوي، قياساً على 6.645 تريليون دولار في الربع المماثل من العام السابق.

ويواجه الدولار الأميركي منافسة شرسة من العملات الأخرى التي تستخدمها البنوك المركزية في إجراء المعاملات الدولية، حيث سعت العديد من الدول الكبرى والتكتلات الاقتصادية إلى التخلي عن الاعتماد على الدولار وتفعيل التبادل التجاري بالعملات المحلية. العربية


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