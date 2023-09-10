مصر: ارتفاع التضخم الشهري 1.6% في أغسطس الماضي

الوكيل الإخباري - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 39.7% خلال أغسطس من العام الحالي، مقابل 15.3% خلال نفس الشهر من العام الماضي.



وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (التضخم) بنسبة 1.6% على أساس شهري خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو السابق وسجل 184.0 نقطة.

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وأوضح جهاز الإحصاء، أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع إلى 39.7% خلال شهر أغسطس مقابل 15.3% لنفس الشهـر من عام 2022.

RT