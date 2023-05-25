ارتفاع عدد الشركات الأردنية المرخصة في قطر للمال إلى 110

الوكيل الإخباري - سجلت الشركات الأردنية بمختلف أنشطتها ومجالاتها، حضورا قويا في منصة مركز قطر للمال الذي يعد أحد أكبر المراكز المالية والتجارية في المنطقة.

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وذكر الموقع الإلكتروني لمركز قطر للمال اليوم الخميس، أن عدد الشركات الأردنية التي تعمل انطلاقا من المركز، يناهز حاليا 110 شركات، تغطي معظم أنشطة الأعمال والمجالات والقطاعات الاقتصادية، وذلك ارتفاعا من 100 شركة خلال العام الماضي.



ووفقا للموقع، فإن معظم هذه الشركات تعمل في قطاعات التكنولوجيا المالية، والقطاعات الرقمية، فضلا عن قطاع البنوك والصيرفة، وإدارة الأموال والادخار والاستثمار، وتقنية المعلومات، وقطاع الضيافة والخدمات العامة والتجارة والاستيراد والتصدير، والصناعات الصغيرة.



ويتجاوز حجم الأصول التي يديرها مركز قطر للمال حاليا 30 مليار دولار.



وتضم منصة المركز اليوم أكثر من 1600 شركة محلية وعالمية تعمل في العديد من القطاعات المالية والتجارية، وتضم هذه الشركات قرابة 10 آلاف موظف.



وتتركز أنشطة هذه الشركات في قطاعات متنوعة من ضمنها الصحة والتعليم، استثمار الأموال، الإعلام، الرياضة، التجزئة، الخدمات اللوجستية، إضافة إلى الخدمات الرقمية والتمويل، والعقارات والطاقة.