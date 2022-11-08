الثلاثاء 08-11-2022
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 08-11-2022 06:49 م

ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالاردن

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الوكيل الاخباري - ارتفع سعر الذهب محليا مساء الثلاثاء ، 70 قرشا بالتسعيرة الثانية، الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، عن التسعيرة التي أصدرت صباح اليوم .

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة لدى المواطنين 35 دينارا، لجهة الشراء من المحلات مقابل 33،50 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر غرام الذهب عياري 24 و18 عند 41،1 و31،30 دينار على التوالي لجهة شراء المواطنين .

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