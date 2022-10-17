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الإثنين، 17-10-2022 08:21 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين عالمياً

ذهب 8


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب الإثنين، مدعومة بعمليات شراء بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته في الجلسة السابقة وتوقف ارتفاع الدولار وذلك على الرغم من أن رفع سعر الفائدة الوشيك من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) حد من جاذبية الذهب.

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وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5% إلى 1650.49 دولارا للأوقية (الأونصة) اعتبارا من 01:49 بتوقيت غرينتش.


وتراجعت الأسعار أكثر من 1% الجمعة، وسجلت أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ تموز/ يوليو.


وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1656.00 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار 0.1% مما خفف بعض الضغط على الذهب المسعر بالدولار.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 18.44 دولارا للأونصة بينما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 903.63 دولارا كما ارتفع البلاديوم 1.9% ليصل إلى 2025.80 دولارا.

 

سكاي نيوز


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