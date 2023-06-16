الجمعة 16-06-2023
الوكيل الاخباري

الهميسات: 4 آلاف شخص استخدم تلفريك عجلون في اليوم الأول لافتتاحه

رئيس الديوان الملكي يعزي السعودي

كم سنة سجن يمكن أن يواجه ترامب؟

اليونيسف تدعو إلى حماية أطفال السودان المحاصرين

حدود المدورة استقبلت 6500 حاج أردني وعربي

تعرض طفل للدغة أفعى في الرمثا وإدخاله للعناية الحثيثة

إغلاق 12 منشأة بمختلف مناطق محافظة الزرقاء

شكر على تعازٍ بوفاة النائب يسار الخصاونة

العمل تحذر من إعلان مزيف يدعي صرف أموال للمحتاجين

15 شاحنة أغنام بلدية تغادر للسعودية و15 ألف رأس جاهزة للتحميل

 
الجمعة، 16-06-2023 06:21 م

ارتفاع كلفة الاقتراض بالسندات في بريطانيا وسط التضخم

9a58ed11-4674-4c0c-a102-d9192cbf65eb


الوكيل الإخباري - ارتفع العائد على سندات الخزانة البريطانية قصيرة الأجل بشكل غير مسبوق منذ تموز عام 2008، وفق ما أفادت صحيفة الإندبندنت البريطانية.

اضافة اعلان


وقالت الصحيفة اليوم الجمعة، إن نسبة العائد على سندات الخزانة لمدة عامين وصلت إلى نسبة تزيد على 4.89 بالمئة بحسب بيانات شركة "ريفينيتيف" لتحليل معلومات الأسواق، وكان أعلى مستوى وصل إليه في ذروة أزمة حكومة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس عند 4.75 بالمئة يوم 28 أيلول الماضي.


وأضافت أن ارتفاع العائد على سندات الدين العام يعني تدهور سعرها، وعدم إقبال المستثمرين على الشراء ومطالبة الحكومة بكلفة أعلى لإقراضها عن طريق السندات.


بترا

إقرأ ايضا
QZwHTDd7h9GA5f8VpMKkKMSGdwrRzdXrxmeZNI9F

الجنيه الإسترليني يتجاوز حاجز الـ 1.27 دولار

1686907312409

النفط يتجه لتسجيل ارتفاع جديد

1686907270419

الين يتراجع واليورو يستقر قرب أعلى مستوى في شهر

268951_9_1682935339

انخفاض أسعار الذهب عالميا

620231192847558510470

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

main_image648b11fc4cc8f

أسعار الغاز تحلق في أوروبا

أخبار متعلقة
البنك المركزي (3)

المركزي الأردني يطرح أذونات خزينة بقيمة 200 مليون دينار

LYNXNPEE4O19R_M

الليرة التركية تواصل التراجع مسجلة قاعاً جديداً أمام الدولار الأميركي

2 - Copy

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

1 - Copy

استقرار أسعار الذهب في الأردن الاثنين

3 - Copy

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

imgid556975

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت