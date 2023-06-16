ارتفاع كلفة الاقتراض بالسندات في بريطانيا وسط التضخم

الوكيل الإخباري - ارتفع العائد على سندات الخزانة البريطانية قصيرة الأجل بشكل غير مسبوق منذ تموز عام 2008، وفق ما أفادت صحيفة الإندبندنت البريطانية.

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وقالت الصحيفة اليوم الجمعة، إن نسبة العائد على سندات الخزانة لمدة عامين وصلت إلى نسبة تزيد على 4.89 بالمئة بحسب بيانات شركة "ريفينيتيف" لتحليل معلومات الأسواق، وكان أعلى مستوى وصل إليه في ذروة أزمة حكومة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس عند 4.75 بالمئة يوم 28 أيلول الماضي.



وأضافت أن ارتفاع العائد على سندات الدين العام يعني تدهور سعرها، وعدم إقبال المستثمرين على الشراء ومطالبة الحكومة بكلفة أعلى لإقراضها عن طريق السندات.



بترا