ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية عالميا

الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات، اليوم الثلاثاء، وعززت مكاسبها ‏بشكل واسع النطاق في ظل انتعاش قطاعي الطاقة والتكنولوجيا، بحسب وول ستريت جورنال.‏

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وفي ختام جلسة تداولات وول ستريت، قفز مؤشر "داو جونز" الصناعي ‏بنسبة 2.7 بالمئة (ما يعادل 765 ‏نقطة) إلى29491 نقطة، وبلغ أعلى مستوى ‏عند 29647 نقطة، وأقل مستوى عند ‏‏28855 نقطة.‏



وارتفع "إس أند بي ‏‏500" الأوسع نطاقاً بنسبة 2.6 بالمئة (ما يعادل 93 نقطة) إلى ‏‏‏3678 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 3698 نقطة، وأقل مستوى عند 3605 نقاط.‏



وصعد "ناسداك" بنسبة 2.3 بالمئة (ما يعادل 240 نقطة) إلى 10815 نقطة، وبلغ ‏أعلى مستوى عند 10875 نقطة، وأقل مستوى ‏عند 10578 نقطة.‏

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