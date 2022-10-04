ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية عالميا

الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات، اليوم الثلاثاء، وعززت مكاسبها بشكل واسع النطاق في ظل انتعاش قطاعي الطاقة والتكنولوجيا، بحسب وول ستريت جورنال.
وفي ختام جلسة تداولات وول ستريت، قفز مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2.7 بالمئة (ما يعادل 765 نقطة) إلى29491 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 29647 نقطة، وأقل مستوى عند 28855 نقطة.
وارتفع "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 2.6 بالمئة (ما يعادل 93 نقطة) إلى 3678 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 3698 نقطة، وأقل مستوى عند 3605 نقاط.
وصعد "ناسداك" بنسبة 2.3 بالمئة (ما يعادل 240 نقطة) إلى 10815 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 10875 نقطة، وأقل مستوى عند 10578 نقطة.