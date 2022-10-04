الثلاثاء 04-10-2022
الوكيل الاخباري

الأميرة سمية تعلن خطوبة طارق ناصر جودة وزين أبو هنطش - صور

الملك وسلطان عُمان يشددان على ضرورة رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين

توجيه للبلديات بتقسيط الإلتزامات على المواطنين

مستجدات قرار الاستمرار بالتوقيت الصيفي بالاردن

نقابة الصيادلة تعلن اسماء الناجحين في امتحان التدريب

وفاة شخص أحرق نفسه بالزرقاء

إضاءة المواقع الأثرية في الأردن احتفاءً بيوم المعلم

روسيا تحضّر لإطلاق دفعة جديدة من الأقمار الصناعية

الضمان تكشف سبب وقف جدولة سلف المتقاعدين

هام من التعليم العالي حول شواغر التخصصات الطبية

 
الثلاثاء، 04-10-2022 04:33 م

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية عالميا

1629917761245


الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات، اليوم الثلاثاء، وعززت مكاسبها ‏بشكل واسع النطاق في ظل انتعاش قطاعي الطاقة والتكنولوجيا، بحسب وول ستريت جورنال.‏

اضافة اعلان


وفي ختام جلسة تداولات وول ستريت، قفز مؤشر "داو جونز" الصناعي ‏بنسبة 2.7 بالمئة (ما يعادل 765 ‏نقطة) إلى29491 نقطة، وبلغ أعلى مستوى ‏عند 29647 نقطة، وأقل مستوى عند ‏‏28855 نقطة.‏


وارتفع "إس أند بي ‏‏500" الأوسع نطاقاً بنسبة 2.6 بالمئة (ما يعادل 93 نقطة) إلى ‏‏‏3678 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 3698 نقطة، وأقل مستوى عند 3605 نقاط.‏


وصعد "ناسداك" بنسبة 2.3 بالمئة (ما يعادل 240 نقطة) إلى 10815 نقطة، وبلغ ‏أعلى مستوى عند 10875 نقطة، وأقل مستوى ‏عند 10578 نقطة.‏

 

بترا

إقرأ ايضا
image (57)

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

b68a0814-أسعار-النفط

ارتفاع أسعار النفط عالميا

1664888382418

الأردن يوقع اتفاقية تمويل مع أوبك للتنمية الدولية بقيمة 100 مليون دولار

1660918809712

تراجع الدولار الأميركي لأدنى مستوى في أسبوعين

62e8cbcc3c740

بورصة عمان تشارك في أسبوع المستثمر العالمي

image (56)

جمعية البنوك تطلق منصّة "كلّنا في المجلس"

أخبار متعلقة
143-135600-who-owns-lithium-around-the-world_700x400

هل يؤدي نقص المعروض من الليثيوم لكبح جهود التغيرات المناخية؟

تنزيل (3)

الخزانة الإيطالية تتوقع انكماش الاقتصاد خلال الربع الثالث

أيهما-أفضل-الاستثمار-في-الذهب-أو-الأسهم

نصائح هامة للأردنيين الراغبين بالاستثمار في العملات أو الذهب

439040

وزير الطاقة: توسيع شريحة المستفيدين من فلس الريف - تفاصيل

1662359837113

الجغبير: الصناعة الأردنية تصل لأكثر من 140 سوقا حول العالم

1987806-139307973

إيطاليا: 9 ملايين شخص معرضون لخطر فقر الطاقة